Екс-форвард Шахтаря офіційно знайшов новий клуб
18:13 - Читать на русском
Нападник Густаво Бланко Лещук продовжить кар'єру в іспанському Ейбарі.
Ейбар на своєму офіційному сайті оголосив про прихід Густаво Бланко Лещука на правах вільного агента.
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Контракт розрахований на 2 роки, останнім його клубом був турецький Антальяспор, з яким аргентинець розірвав угоду цього літа.
Нагадаємо, Бланко Лещук встиг пограти за Карпати в 2016 та 2017 роках, а також захищав кольори Шахтаря з 2017 по 2019 роки.
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