Ейбар на своєму офіційному сайті оголосив про прихід Густаво Бланко Лещука на правах вільного агента.

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Контракт розрахований на 2 роки, останнім його клубом був турецький Антальяспор, з яким аргентинець розірвав угоду цього літа.

Нагадаємо, Бланко Лещук встиг пограти за Карпати в 2016 та 2017 роках, а також захищав кольори Шахтаря з 2017 по 2019 роки.

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