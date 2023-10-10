"Невероятно, невероятно, какая новость, какое безумие с такой ерунды. Да, я не хотел спорить с румынской полицией из-за какого-то несоответствия, а именно, что даже за проезд на желтый свет они забирают водительские права. Я был с детьми, это было воскресенье, я ехал из церкви. Действительно, когда я проезжал, был желтый свет, поэтому вы должны быть осторожными, когда вы едете на желтый свет. Нельзя. Я с ними не спорил.

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Полиция устроила мне тест на алкоголь, чтобы посмотреть, смогут ли они получить что-то большее. Эти люди показали, что они могут быть более католиками, чем Папа. То есть, если они так думали, то пусть знают, что я не хочу вступать в споры и конфликты. В следующий раз буду осторожнее.

Когда в стране полно наркотиков – никто ничего не делает. Мы не хвастаемся уловом, действительно важными вещами, но румынская полиция составила протокол на меня, потому что я проехал на красный свет. Мне кажется это слишком", – цитирует Марику Playsport.ro.

Напомним, Чиприан выступал за Шахтер с 2004 по 2008 годы. В общем румын провел 118 матчей за Шахтер, отметившись 26 голами и 7 ассистами.

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