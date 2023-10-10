"Неймовірно, неймовірно, яка новина, яке божевілля з такої дурниці. Так, я не хотів сперечатися з румунською поліцією через якусь невідповідність, а саме, що навіть за проїзд на жовте світло вони забирають водійське посвідчення. Я був з дітьми, це була неділя, я їхав з церкви. Дійсно, коли я проїжджав, було жовте світло, тож ви повинні бути обережними, коли ви їдете на жовте світло. Не можна. Я з ними не сперечався.

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Поліція влаштувала мені тест на алкоголь, щоб подивитися, чи зможуть вони отримати щось більше. Ці люди показали, що вони можуть бути більш католиками, ніж Папа. Тобто, якщо вони так думали, то хай знають, що я не хочу вступати в суперечки та конфлікти. Наступного разу буду обережнішим.

Коли в країні повно наркотиків, ніхто нічого не робить. Ми не хвалимось справді важливими речами, але румунська поліція склала протокол на мене, тому що я проїхав на червоне світло. Мені здається це занадто", – цитує Маріку Playsport.ro.

Нагадаємо, Чіпріан виступав за Шахтар з 2004 по 2008 роки. Загалом румун провів 118 матчів за Шахтар, відзначившись 26 голами та 7 асистами.

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