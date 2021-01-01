Я не знаю, что заставило Луческу поехать в Киев. Я думаю, что Мистер принял трудное решение. Не знаю, принял бы ли я его. Не знаю, пошел бы я.

"Лучше было остаться с Луческу в Шахтере": Марика вспомнил свой трансфер в Штутгарт

Как бы там ни было, это огорчило Шахтер. Я думаю, что Луческу говорил с Ринатом Ахметовым, потому что у них были очень хорошие отношения", – сказал Марика в комментарии изданию Gazeta Sporturilor.

Напомним, Луческу возглавил Динамо в июле 2020 года – румын заключил с киевским клубом соглашение сроком на 2 года с возможностью пролонгации еще на год.

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