На 44-й минуте матча 30-го тура АПЛ между Челси и Бёрнли Мудрик заработал пенальти. Саттон считает, что Лоренц Ассиньон не нарушал правила против украинского вингера.

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"Мудрик "нырнул". Невероятно, как VAR этого не заметили. Они что, ушли пить чай? Или они были в состоянии алкогольного опьянения? Как это можно было не заметить? Лоренц Ассиньон был удален за вторую желтую карточку. Затем был удалён [тренер] Компани. И всё это – из-за "ныряния" Мудрика. Абсолютная нелепость!", – заявил Саттон в эфире BBC Radio 5 Live.

Матч Челси – Бёрнли завершился со счётом 2:2.

Саттон был известен своими выступлениями за Норвич, Блэкберн, Челси и Селтик. В 1997 году он сыграл один матч за сборную Англии.

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