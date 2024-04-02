На 44-й хвилині матчу 30-го туру АПЛ між Челсі та Бернлі Мудрик заробив пенальті. Саттон вважає, що Лоренц Ассіньон не порушував правила проти українського вінгера.

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"Мудрик "пірнув". Неймовірно, як VAR цього не помітили. Вони що, пішли пити чай? Чи вони були в стані алкогольного сп'яніння? Як це можна було не помітити? Лоренц Ассіньон був вилучений за другу жовту картку. Потім був вилучений [тренер] Компані. І все це – через "пірнання" Мудрика. Абсолютна безглуздість!", – заявив Саттон в ефірі BBC Radio 5 Live.

Матч Челсі – Бернлі завершився з рахунком 2:2.

Саттон був відомий своїми виступами за Норвіч, Блекберн, Челсі та Селтік. У 1997 році він зіграв один матч за збірну Англії.

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