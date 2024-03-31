Вингер Челси Михаил Мудрик заработал тонкий пенальти, по которому теперь меряют другие эпизоды в чемпионате Англии.

Челси в субботу расписал ничью с Бернли, а Мудрик в конце первого тайма заработал пенальти. Украинец выиграл забег у Ассиньона и подставился в штрафной площади. Арбитр поверил Михаилу и указал на 11 метров – Палмер исполнил удар.

Украденный ассист Мудрика в видеообзоре матча Челси – Бернли – 2:2

Тот пенальти подвергали сомнениям из-за незначительного касания соперника к Мудрику, а в воскресенье дискуссии усилились. Фаны Ливерпуля возмущены, что судьи не поставили 11-метровый, когда Эступиньян откровенно потянул за руку Дарвина в штрафной площади.

The Sun приводит комментарии во время матча Ливерпуль – Брайтон:

"Если вчера дали Мудрику пенальти, дайте теперь Нуньесу".

"Пенальти на Нуньесе в разы очевиднее, чем тот на Мудрике. Последовательность арбитров в АПЛ ужасная".

"Вчера поставили пенальти за фол против Мудрика. А эпизод Нуньеса пропустили. Конечно, ни там, ни там не надо ставить, но непоследовательность забавная".

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