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Экс-форвард Ливерпуля Сондерс сел в тюрьму из-за отказа проходить тест на алкоголь

18:08 27 Читати українською
Экс-форвард Ливерпуля Сондерс сел в тюрьму из-за отказа проходить тест на алкоголь
Дин Сондерс / Фото Liverpool Echo

Бывший английский нападающий Дин Сондерс имеет серьезные проблемы с законом.

В мае британские полицейские задержали Сондерса и заподозрили его в употреблении алкоголя за рулем. Экс-нападающий отказался проходить тест на алкоголь, мотивируя это астмой, сообщает The Mirror.

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В итоге 55-летний Сондерс признал свою вину, а суд приговорил его к 10-ти неделям лишения свободы.

Напомним, в 90-х Дин защищал цвета Ливерпуля, Астон Виллы и других английских клубов. Также Сондерс провел 75 поединков за сборную Уэльса, в которых отметился 22-мя голами.

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