Екс-форвард Ліверпуля Сондерс сів за ґрати через відмову проходити тест на алкоголь

Колишній англійський нападник Дін Сондерс має серйозні проблеми із законом.

У травні британські поліцейські затримали Сондерса та запідозрили його у вживанні алкоголю за кермом. Екс-нападник відмовився проходити тест на алкоголь, мотивуючи це астмою, повідомляє The Mirror.

Руні найняв фахівця для боротьби з алкогольною залежністю

В підсумку 55-річний Сондерс визнав свою провину, а суд присудив йому 10 тижнів позбавлення волі.

Нагадаємо, у 90-х Дін захищав кольори Ліверпуля, Астон Вілли та інших англійських клубів. Також Сондерс провів 75 поєдинків за збірну Уельсу, в яких відзначився 22-ма голами.

Озіл та Колашинац розв'язали війну кримінальних кланів: будинки гравців Арсенала під охороною – є перші затримання