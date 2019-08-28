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Екс-форвард Ліверпуля Сондерс сів за ґрати через відмову проходити тест на алкоголь

18:07 279 Читать на русском
Екс-форвард Ліверпуля Сондерс сів за ґрати через відмову проходити тест на алкоголь
Дін Сондерс / Фото Liverpool Echo

Колишній англійський нападник Дін Сондерс має серйозні проблеми із законом.

У травні британські поліцейські затримали Сондерса та запідозрили його у вживанні алкоголю за кермом. Екс-нападник відмовився проходити тест на алкоголь, мотивуючи це астмою, повідомляє The Mirror.

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В підсумку 55-річний Сондерс визнав свою провину, а суд присудив йому 10 тижнів позбавлення волі.

Нагадаємо, у 90-х Дін захищав кольори Ліверпуля, Астон Вілли та інших англійських клубів. Також Сондерс провів 75 поєдинків за збірну Уельсу, в яких відзначився 22-ма голами.

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