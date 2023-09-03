На своем официальном сайте пикардийцы объявили о переходе 34-летнего нападающего. Энди Кэррол подписал контракт с Амьеном до лета 2025 года.

ПСЖ раздал игроков в команды украинцев

Англичанин присоединился к французскому клубу на правах свободного агента. Кэррол в сезоне 2022/23 играл за Рединг в Чемпионшипе, но решил расторгнуть свой контракт. Его команда по итогам турнира вылетела в третий английский дивизион.

Напомним, что Кэррол известен своими выступлениями за Ливерпуль, Ньюкасл и Вест Хэм. В составе мерсисайдов он провел 58 матчей, забив 11 голов и отдав шесть ассистов. Вместе с "красными" он завоевывал Кубок английской лиги.

Следует заметить, что Амьен сейчас выступает в Лиге 2, где играет и Бордо Даниила Игнатенко.

Трансферный дедлайн, лето 2023: Барселона получила желаемое, провал Баварии, экс-игрок Динамо в Шахтере – как это было