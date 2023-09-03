На своєму офіційному сайті пікардійці оголосили про перехід 34-річного нападника. Енді Керрол підписав контракт з Ам'єном до літа 2025 року.

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Англієць приєднався до французького клубу на правах вільного агента. Керрол в сезоні 2022/23 грав за Редінг в Чемпіоншипі, але вирішив розірвати свій контракт. Його команда за підсумками турніру вилетіла до третього англійського дивізіону.

Нагадаємо, що Керрол відомий своїми виступами за Ліверпуль, Ньюкасл та Вест Хем. У складі мерсисайдів він провів 58 матчів, забивши 11 голів та віддавши шість асистів. Разом з "червоними" він здобував Кубок англійської ліги.

Слід зауважити, що Ам'єн наразі виступає в Лізі 2, де грає і Бордо Данила Ігнатенка.

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