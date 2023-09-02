ПСЖ немного разгрузил свой состав в последние часы трансферного окна.

Парижане простились с защитниками Хуаном Бернатом и Тимоте Пембеле.

ПСЖ официально оформил трансфер скандального вице-чемпиона мира

Испанец присоединился к Бенфике на правах сезонной аренды. В прошлой кампании 30-летний Бернат отыграл за ПСЖ 36 матчей, оформив 2 гола и 5 ассистов. Теперь левый защитник будет играть с Анатолием Трубиным.

Пембеле также стал одноклубником украинца – его пригласил Сандерленд, ранее подписавший Назария Русина. Молодой француз окончательно покинул ПСЖ и подписал с "черными котами" 5-летний контракт.

️ Timothée Pembélé has arrived from @PSG_inside for an undisclosed fee!#SAFC — Sunderland AFC (@SunderlandAFC) September 1, 2023

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