ПСЖ раздал игроков в команды украинцев
14:40 - Читати українською
ПСЖ немного разгрузил свой состав в последние часы трансферного окна.
Парижане простились с защитниками Хуаном Бернатом и Тимоте Пембеле.
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Испанец присоединился к Бенфике на правах сезонной аренды. В прошлой кампании 30-летний Бернат отыграл за ПСЖ 36 матчей, оформив 2 гола и 5 ассистов. Теперь левый защитник будет играть с Анатолием Трубиным.
Пембеле также стал одноклубником украинца – его пригласил Сандерленд, ранее подписавший Назария Русина. Молодой француз окончательно покинул ПСЖ и подписал с "черными котами" 5-летний контракт.
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