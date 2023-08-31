Аргентинский форвард Густаво Бланко Лещук больше не будет выступать за Эйбар, сообщает официальный сайт "оружейников".

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Стороны договорились об обоюдном расторжении соглашения.

К слову, 31-летний нападающий начал свои выступления за Эйбар в сезоне 2021/22 на правах аренды из Антальяспора. В следующем сезоне он разорвал соглашение с турками и стал полноценным игроком испанской команды. Его контракт с представителем Сегунды был рассчитан до 30 июня 2024 года. Всего в футболке басков провел 64 матча, в которых забил 8 голов.

Напомним, Бланко Лещук в свое время выступал в Украине – за Карпаты (2016-2017) и Шахтер (2017-2019) с перерывом на аренду в Малагу. Transfermarkt оценивает игрока в 800 тысяч евро.

Эйбар после 3-х туров идет в турнирной таблице Сегунды на 17-й строчке, набрав 3 очка.

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