Аргентинський форвард Густаво Бланко Лещук більше не виступатиме за Ейбар, повідомляє офіційний сайт "зброярів".

Голкіпер Металіста не перейде у Карпати – джерело назвало причину зірвання трансферу, який анонсував Маркевич

Сторони домовились про обопільне розірвання угоди.

До слова, 31-річний нападник розпочав свої виступи за Ейбар в сезоні 2021/22 на правах оренди з Антальяспора. Наступного сезону він розірвав угоду з турками і став повноцінним гравцем іспанської команди. Його контракт з представником Сегунди був розразований до 30 червня 2024 року. Загалом у футболці басків провів 64 матчі, в яких забив 8 голів.

Нагадаємо, Бланко Лещук свого часу виступав в Україні – за Карпати (2016-2017) та Шахтар (2017-2019) з перервою на оренду в Малагу. Transfermarkt оцінює гравця у 800 тисяч євро.

Єйбар після 3-х турів йде у турнірній таблиці Сегунди на 17-й сходинці, набравши 3 очки.

"Ахметов дав ключі від BMW за 100 тисяч доларів": Аліуце – про найбільшу помилку, трансфер у Динамо і успішний бізнес