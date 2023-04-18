В 21 туре УПЛ воспитанник Динамо отметился победным голом в воротах Ингульца. В то время ему было 36 лет и 235 дней, поэтому он обновил рекорд текущей компании для старейших бомбардиров, сообщает сайт УПЛ.

Победная комбинация трех экс-динамовцев в видеообзоре матча Ингулец – Колос – 0:1

Предыдущее достижение также принадлежало Милько – 36 лет и 89 дней. Побить этот рекорд очень сложно, ведь 2 старших полевых игрока (Сергей Кравченко и Евгений Селезнев) уже объявили о конце карьеры. Превзойти Вадима могут разве что вратари-ветераны (Андрей Пятов, Юрий Панькив, Александр Бандура), но вероятность этого невелика.

Напомним, старейшим бомбардиром в истории УПЛ является Владислав Гельзин, забивший в ноябре 2014 года и ставший старейшим бомбардиром всех времен в 41 год и 86 дней. Предыдущим рекордсменом был Иван Шарий.

Колос на выезде одолел Ингулец и вплотную приблизился к зоне еврокубков – магия Ковальца снова не сработала