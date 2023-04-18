У 21 турі УПЛ вихованець Динамо відзначився переможним голом у воротах Інгульця. На той час йому було 36 років та 235 днів, тож він оновив рекорд поточної компанії для найстарших бомбардирів, інформує сайт УПЛ.

Переможна комбінація трьох екс-динамівців у відеоогляді матчу Інгулець – Колос – 0:1

Попереднє досягнення також належало Мільку – 36 років та 89 днів. Побити цей рекорд дуже складно, адже 2 старші польові гравці (Сергій Кравченко та Євген Селезньов) вже оголосили про кінець кар'єри. Перевершити Вадима можуть хіба воротарі-ветерани (Андрій Пятов, Юрій Паньків, Олександр Бандура), але ймовірність цього невелика.

Нагадаємо, найстаршим бомбардиром в історії УПЛ є Владислав Гельзін, який забив у листопаді 2014 року й став найстаршим бомбардиром усіх часів у 41 рік та 86 днів. Попереднім рекордсменом був Іван Шарій.

Колос на виїзді здолав Інгулець і впритул наблизився до зони єврокубків – магія Ковальця знову не спрацювала