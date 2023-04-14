Ингулец, который сверхуспешно начал вторую часть сезона, в последних матчах притормозил, потерпев два поражения (от Черноморца и Ворсклы). В свою очередь Колос лишь за один матч против Металлиста 1925 забил больше голов, чем за пять встреч до этого.

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Первый опасный момент создали хозяева на 6-й минуте: Кравчук наносил удар в дальний угол, но пробил мимо стойки. У команд до середины тайма откровенно ничего не получалось в атаке, а единичные попытки пробить завершались перехватами или уверенной игрой голкиперов на выходах. На 24-й минуте Головкин оказался перед воротами Колоса, обхитрил одного защитника, качнул другого и... выстрелил в нескольких метрах мимо левой стойки. Вскоре он же пробивал с линии штрафной площадки, но его удар заблокировали.

Качество игры, которую команды демонстрировали на поле, красноречиво передает следующий стоп-кадр из трансляции, на котором два вице-президента УАФ – Алексей Михайличенко и Анатолий Демьяненко (на фото) – "втыкают" в телефоны, а последний еще и смотрит на часы, пытаясь определить, сколько осталось терпеть эти "адские муки". Кроме вышеупомянутых персонажей, на трибунах было замечено достаточно именитых личностей, среди которых полузащитник Александрии Сергей Рыбалка и экс-защитник Динамо Евгений Хачериди.

Колос свой первый момент создал лишь на 35-ой (!!!) минуте: навес из района углового на линию вратарской, где были Ореховский и Лысенко. Ни один из них не сумел замкнуть. Несмотря на логику развития событий на поле, гости ушли на перерыв превосходя в счете: в конце тайма ковалевцы подали два угловых – после второго Милько удачно подставил ногу на дальней штанге.

После отдыха хозяева полетели отыгрываться – Нагиев проверил на бдительность кипера соперника после навеса с углового. В ответ Безбородько целил в дальнюю девятку – неточно.

В середине второго тайма Резепов обязан был сравнивать, но пробил в сантиметрах от правой стойки. В ответ Мякушко разогнал атаку по центру, протащил мяч к линии штрафной и отдал слева на Безбородько. Удар Дениса легко забрал Паламарчук. В конце тайма Безбородько, который вышел после перерыва, вынужден был покинуть поле из-за травмы.

Уже в добавленное время Ингулец выполнял навес со штрафного – Паламарчук, который прибежал в штрафную соперника, даже умудрился пробить и был очень близок к тому, чтобы сравнять, но...

Победа принесла Колосу 30 очков и подняла на шестую строчку турнирной таблицы УПЛ, Ингулец с 22-мя пунктами девятый.

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