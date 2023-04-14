Победная комбинация трех экс-динамовцев в видеообзоре матча Ингулец – Колос – 0:1
14 апреля 20:09 - Читати українською
Ингулец уступил Колосу в матче 21 тура УПЛ. Смотрите видео гола и обзор игры на "Футбол 24".
41’ Вадим Милько
Колос имел ощутимое преимущество и достиг своего на 41-й минуте. Мякушко подал угловой, а Лысенко подрезал на дальнюю стойку, где уже караулил Милько. Все трое в свое время не смогли закрепиться в Динамо, но приносят немалую пользу Колосу.
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Этот гол оказался единственным до финального свистка. Чуть ли не лучший шанс спасти Ингулец имел Паламарчук. Кипер петровцев на последних минутах прибежал под стандарт и получил шанс пробить, но мяч просвистел мимо девятки – 0:1.
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