Колос имел ощутимое преимущество и достиг своего на 41-й минуте. Мякушко подал угловой, а Лысенко подрезал на дальнюю стойку, где уже караулил Милько. Все трое в свое время не смогли закрепиться в Динамо, но приносят немалую пользу Колосу.

Колос на выезде одолел Ингулец и вплотную приблизился к зоне еврокубков – магия Ковальца снова не сработала

Этот гол оказался единственным до финального свистка. Чуть ли не лучший шанс спасти Ингулец имел Паламарчук. Кипер петровцев на последних минутах прибежал под стандарт и получил шанс пробить, но мяч просвистел мимо девятки – 0:1.