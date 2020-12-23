Анастасія Гладун, колишня дівчина захисника Динамо Дениса Попова, вирішила розставити усі крапки над "і" в історії з гравцем.

У своїх сторіс в Instagram дівчина зазначила, що не перебуває у стосунках із Поповим ще з квітня 2020 року.

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Також дівчина попросила надіслати її звернення гравцю Динамо, підкресливши, що йому не варто багато розповідати про стосунки на широкий загал.

Нагадаємо, вчора Попов неоднозначно прокоментував світлину Гладун із гравцем донецького Шахтаря Юхимом Коноплею. Раніше колишня дівчина форварда Динамо Владислава Супряги Дарія Савіна також вкрала серце ще одного "гірника" – Валерія Бондаря. Судячи зі спільних фото в Instagram, Анастасія та Дарія є хорошими подругами.

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