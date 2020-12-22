Защитник Шахтера Ефим Конопля, выступающий на правах аренды в Десне, опубликовал фото с отдыха с соблазнительной девушкой. Возлюбленной 21-летнего защитника стала Анастасия Гладун, которая не впервые появляется в околофутбольном пространстве.

Жена Коноплянки соблазняет откровенной фотосессией без белья – кадры эротического наслаждения

Дело в том, что еще в прошлом году красавица оставляла романтические комментарии под совместными фото с динамовцем Денисом Поповым, с которым у нее был роман до весны 2020-го.

Напомним, не так давно бывшая девушка форварда Динамо Владислава Супряги Дарья Савина также украла сердце игрока Шахтера Валерия Бондаря. Судя по совместных фото в Instagram, Анастасия и Дарья являются хорошими подругами.

Алан Патрик – топ-5 Европы по игре в пас и имеет преемника в Шахтере, Мудрик и Тете – лучшие дриблеры-тинейджеры