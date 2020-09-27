Напомним, Динамо разбило Минай со счетом 4:0. При этом закарпатская команда почти весь матч играла в меньшинстве – на 14-й минуте Виталий Романов удалил Дмитрия Павлиша и назначил пенальти в ворота подопечных Кобина. Тренер Миная эмоционально раскритиковал действия арбитра после завершения поединка. Также выразили свое критическое мнение Михаил Кополовец и эксперты телеканалов "Футбол 1/2/3".

Минай – Динамо – 0:4 – видео голов и обзор матча

"Как только у Шахтера в чемпионате появляется конкуренция, включается рупор телеканалов-трансляторов. Обидно, когда комментаторы искусственно подливают масла в огонь, критикуя правильные решения арбитра. Одиннадцатиметровый на 15-й минуте в ворота Миная был очевидным как по духу игры, так и по тексту Правил. Красная карточка Павлишу – тоже. Красная карточка дается тогда, когда игрок фолит, даже не пытаясь сыграть в мяч. Что и произошло. Если бы Павлиш боролся за мяч и в этой борьбе сфолил бы против Супряги, тогда была бы желтая. Романов отсудил хорошо.

Почему же они так подробно не разбирали судейскую работу после матча Заря – Шахтер, когда в ворота "горняков" Романов не назначил чистый одиннадцатиметровый во втором тайме?" – рассказал Ступар Ua-football.

Заметим, пока Динамо опережает Шахтер на 5 очков, однако у "горняков" еще есть матч в запасе. В рамках 4-го тура УПЛ команда Каштру сегодня, 27 сентября, сыграет с Олимпиком.

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