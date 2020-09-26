"Эпизод не тянул на удаление. Можно было дать вторую желтую. Момент спорный, скорее фола не было, чем наоборот. Оценивать судейство Романова – человек просто не умеет судить. Всегда дает миллион желтых, его квалификация на полном нуле.

Не знаю, пусть думают, что с ним делать. Так нельзя, 15 минута – пенальти. Он сегодня был очень агрессивно настроен против нас, ни одного фола Динамо не свистит, только на 30 минуте первый. Так нельзя относиться к команде, которая слабее уровнем. Конечно, это решение сломало игру, до этого у нас не было никаких проблем. В игре с Олимпиком нам тоже с метрового офсайда забили. Поверьте мне, мы станем сильнее. Мы понимали, что с Динамо будет такое судейство. Но столь бездарное... Мне трудно что-то комментировать.

Минай – Динамо – 0:4 – видео голов и обзор матча

Мы не ехали в Киев играть в открытый футбол, понимали, что будет тяжело. Надо будет много работать на поле, чтобы взять очки – терпеть, потеть. Выбранная схема работала. Есть вопросы по офсайдам, были, не было. Судьи сегодня пропускали такие моменты, но это уже такое. Нет смысла об этом говорить, это уже история, забыто. Хочу говорить о своей команде. Она отдала все силы, терпела, старалась. Будем набирать очки в следующих матчах", – резюмировал Кобин в эфире программы Тур ONLINE.

Динамо разгромило Минай и вышло в лидеры УПЛ – позитив от резервистов и невероятный Супряга