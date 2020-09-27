Нагадаємо, Динамо розбило Минай з рахунком 4:0. При цьому закарпатська команда майже весь матч грала в меншості – на 14-й хвилині Віталій Романов вилучив Дмитра Павліша та призначив пенальті у ворота підопічних Кобіна. Тренер Миная емоційно розкритикував дії арбітра після завершення поєдинку. Також висловили свою критичну думку Михайло Кополовець та експерти телеканалів "Футбол 1/2/3".

Минай – Динамо – 0:4 – відео голів та огляд матчу

"Як тільки у Шахтаря в чемпіонаті з'являється конкуренція, вмикається рупор телеканалів-трансляторів. Прикро, коли коментатори штучно підливають масла у вогонь, критикуючи правильні рішення арбітра. Одинадцятиметровий на 15-й хвилині у ворота Миная був очевидним як за духом гри, так і за текстом Правил. Червона картка Павлішу – теж. Червона картка дається тоді, коли гравець фолить, навіть не намагаючись зіграти в м'яч. Що і відбулося. Якби Павліш боровся за м'яч і в цій боротьбі сфолив би проти Супряги, тоді була б жовта. Романов відсудив добре.

Чому ж вони так детально не розбирали суддівську роботу після матчу Зоря – Шахтар, коли у ворота "гірників" Романов не призначив чистий одинадцятиметровий в другому таймі?" – розповів Ступар Ua-football.

Зауважимо, наразі Динамо випереджає Шахтар на 5 очок, проте в "гірників" ще є матч у запасі. В рамках 4-го туру УПЛ команда Каштру сьогодні, 27 вересня, зіграє з Олімпіком.

Динамо розгромило Минай і вийшло в лідери УПЛ – позитив від резервістів і неймовірний Супряга