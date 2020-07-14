Эффектный сэйв Лунина попал в пятерку лучших спасений тура в Сегунде

Голкипер Андрей Лунин причастен к сенсационной победе Овьедо над Сарагосой (4:2).

Один из сейвов украинца попал в топ-5 лучших спасений 40 тура Сегунды по версии El Desmarque.

Испорченная концовка для Лунина в видеообзоре матча – Сарагоса – Овьедо – 2:4

Момент произошел на 59 минуте, когда Овьедо уже побеждал 2:0. Игрок Сарагосы нанес неудобный удара низом, но Лунин успел сгруппироваться и отбить мяч. Действия Андрея помогли команде удержать преимущество, обойдясь без лишних нервов в концовке.

Напомним, свой следующий матч Овьедо проведет 17 июля – Лунин и компания будут принимать Расинг, который уже не имеет шансов на сохранение прописки в Сегунде.

Чудо-эффект Лунина – лидерство, заявление Реалу, первый выход в Примеру 2020/21 и ярость украинца из-за экс-звезды МЮ

Топ-сейв Лунина – на 49 секунде видео: