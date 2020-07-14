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Ефектний сейв Луніна потрапив до п'ятірки найкращих порятунків туру в Сегунді

19:06 - Читать на русском
Ефектний сейв Луніна потрапив до п'ятірки найкращих порятунків туру в Сегунді
Андрій Лунін / Сайт Ов'єдо

Голкіпер Андрій Лунін доклався до сенсаційної перемоги Ов'єдо над Сарагосою (4:2).

Один із сейвів українця потрапив до топ-5 найкращих порятунків 40 туру Сегунди за версією El Desmarque.

Зіпсована кінцівка для Луніна у відеоогляді матчу – Сарагоса – Ов'єдо – 2:4

Момент відбувся на 59 хвилині, коли Ов'єдо вже перемагав 2:0. Гравець Сарагоси завдав незручного удару низом, але Лунін встиг згрупуватися і відбити м'яч. Дії Андрія допомогли команді втримати перевагу, обійшовшись без зайвих нервів у кінцівці.

Нагадаємо, свій наступний матч Ов'єдо проведе 17 липня – Лунін і компанія прийматимуть Расінг, який вже не має шансів на збереження прописки в Сегунді.

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Топ-сейв Луніна – на 49 секунді відео:

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Теги
Іспанія Головне Відеоновини Ов'єдо Ов'єдо Андрій Андрій Лунін Українці за кордоном
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