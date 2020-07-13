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Испорченная концовка для Лунина в видеообзоре матча – Сарагоса – Овьедо – 2:4

08:25 - Читати українською
Испорченная концовка для Лунина в видеообзоре матча – Сарагоса – Овьедо – 2:4
Сарагоса – Овьедо – 2:4 – видео голов и обзор матча

Овьедо Лунина победил Сарагосу в 40-м туре Сегунды. Смотрите видео голов и обзор матча Сарагоса – Овьедо.

Команда украинца шокировала хозяев, которые борются за прямой выход в Примеру. Овьедо успел отгрузить сопернику 4 гола, также был нереализованный пенальти.

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Казалось, что игра идет до логического разгрома Сарагосы, а Лунин получит в свой актив еще один "сухой" матч. Но в компенсированное время оборона Овьедо расслабилась, позволив оппоненту отквитать два гола. Лунин преждевременно завалился на землю и не смог отбить удар Линареса в ближний угол, а на последних секундах Кагава четко реализовал пенальти за фол защитника – 2:4.

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Видеоновости Украинцы за рубежом Испания Овьедо Овьедо Андрей Андрей Лунин Сегунда Сарагоса Сарагоса
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