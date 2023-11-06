Бывший тренер Металлиста 1925 Эдмар, который накануне покинул харьковский клуб, будет работать в чемпионате Казахстана, сообщает Український футбол.

Эдмар официально покинул Металлист 1925

По информации источника, специалист должен возглавить местный Тобол. К слову, за костанайский клуб сейчас выступает экс-хавбек сборной Украины Евгений Шахов, который в эти выходные завоевал Кубок Казахстана, одолев Ордабасы (1:0). В текущем сезоне Тобол финишировал восьмым.

Напомним, Эдмар в паре с Голодюком возглавили Металлист 1925 в октябре 2022 года. За это время под их руководством команда провела 36 поединков, в которых 8 раз победила, 14 раз сыграла в ничью и еще 14 матчей проиграла.

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