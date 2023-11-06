Металлист 1925 на своем сайте объявил об уходе Эдмара. Накануне наставник команды попрощался с футболистами и работниками.

Голодюк прокомментировал слухи об уходе Эдмара из Металлиста 1925

Сообщается, что 43-летний специалист получил предложение работы в клубе из-за рубежа и после раздумий решил продолжить свою карьеру там.

Далее с командой будет работать тот же тренерский штаб: Олег Голодюк, Евгений Котов, тренер-аналитик Максим Цвиренко, тренер вратарей Сергей Вольваков и тренер по физической подготовке Андрей Шабалин.

Напомним, Эдмар в паре с Голодюком возглавили Металлист 1925 в октябре 2022 года. За это время под их руководством команда провела 36 поединков, в которых 8 раз победила, 14 раз сыграла в ничью и еще 14 матчей проиграла. Сейчас команда идет на девятой строчке УПЛ, имея после 13-ти туров 15 очков и игру в запасе.

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