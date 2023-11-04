Беседин и Макаренко проиграли финал Кубка Казахстана другому украинцу – оформить "золотой дубль" не удалось
Тобол победил Ордабасы в финале Кубка Казахстана-2023. Счет и обзор матча читайте на "Футбол 24".
Кубок Казахстана-2023, финал
Ордабасы – Тобол – 0:1
Гол: Чесноков, 67
Недавно Ордабасы впервые в своей истории стал чемпионом Казахстана. В "золотом" матче Артем Беседин забил гол, а сегодня он и Евгений Макаренко могли выиграть еще один трофей. В финале Кубка Ордабасы противостоял Тоболу, в старте которого вышел Евгений Шахов.
Беседин забил гол и вместе с Макаренко стали чемпионами Казахстана – первый титул в истории клуба
Судьбу Кубка решил единственный гол, забитый на 67-й минуте. Его автором стал Ислам Чесноков, с ударом которого не справился Бекхан Шаизада. 1:0 – Тобол завоевал трофей и сыграет в Лиге Европы 2023/24. В чемпионате команда Евгения Шахова финишировала только на 8-й позиции.
Напомним, ранее выступавшие за сборную Украины Беседин, Шахов и Макаренко перебрались в чемпионат Казахстана летом. Все трое подписали контракты на правах свободных агентов.