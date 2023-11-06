Колишній тренер Металіста 1925 Едмар, який напередодні покинув харківський клуб, працюватиме у чемпіонаті Казахстану, повідомляє Український футбол.

Едмар офіційно покинув Металіст 1925

За інформацією джерела, фахівець має очолити місцевий Тобол. До слова, за костанайський клуб нині виступає екс-хавбек збірної України Євген Шахов, який цими вихідними завоював Кубок Казахстану, здолавши Ордабаси (1:0). У поточному сезоні Тобол фінішував восьмим.

Нагадаємо, Едмар у парі з Голодюком очолили Металіст 1925 у жовтні 2022 року. За цей час під їхнім керівництвом команда провела 36 поєдинків, у яких 8 разів перемогла, 14 разів зіграла в нічию та ще 14 матчів програла.

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