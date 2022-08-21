Металлист 1925 на своем сайте объявил о подписании еще двух игроков. Новичками харьковчан стали два полузащитника – украинец Артем Дудик и бразилец Вендел.

Металлист 1925 объявил о подписании экс-форварда Шахтера

Оба футболиста подписали с "желто-синими" контракты сроком на 1 год с возможностью пролонгации еще на один сезон. 25-летний Дудик выбрал номер 77, а 21-летний Вендел будет выступать в футболке с цифрой 48.

Напомним, Дудик – воспитанник Волыни, где и начал профессиональную карьеру в 2013 году. С 2017-го находился в структуре Шахтера (выступал за молодежку, а также отправлялся в аренду в белорусский Слуцк и Мариуполь). Успел поиграть также за польскую Сандецию, Агробизнес и ВПК-Агро. Transfermarket оценивает его в 125 тысяч евро.

Вендел на юношеском уровне играл за бразильские Inter de Limeira и молодежную команду XV de Piracicaba. Летом 2021-го стал игроком Волчанска, за который провел 15 матчей во Второй лиге и 2 матча в Кубке Украины, в которых отличился 4 голами. К слову, Вендел – подопечный футбольного агентства "Etafi Sports", принадлежащего легендам харьковского футбола Эдмару и Клейтону Шавьеру.

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