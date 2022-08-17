Украинский миллионер все еще не продал свою роскошную яхту, хотя обещал это сделать почти полгода назад.

Сегодня, 17 августа, Украинская правда сообщила, что 60-метровая яхта Kaiser, принадлежащая Александру Ярославскому и оцениваемая в 50 миллионов долларов США, была замечена неподалеку от Ниццы. Журналисты несколько дней специально приезжали в город Антиб, чтобы увидеть ее пассажиров.

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В итоге, с помощью дрона на яхте зафиксировали женщину, похожую на жену Ярославского – Марину Свентицкую. Именно она с подругами и отдыхает на судне, которое сейчас дрейфует у берегов острова Милос в Греции.

Заметим, еще в начале марта Ярославский заявил, что продаст яхту, а деньги отдаст на восстановление Харькова, продолжающего страдать от российских преступников. Соответственно, миллионер не сдержал слова, хотя прошло почти полгода.

Бизнес-группа DCH, владельцем которой является 62-летний Ярославский, оперативно опубликовала официальное заявление по яхте. "Как уже сообщалось ранее, принадлежащая Александру Ярославскому яхта Kaiser выставлена ​​на продажу. Намерение продать ее остается неизменным, так же, как целевое направление средств от продажи – на восстановление Харькова", – говорится в заявлении DCH.

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