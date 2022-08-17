Жена Ярославского катается на яхте, которую обещали продать еще в марте – президент Металлиста быстро отреагировал
Украинский миллионер все еще не продал свою роскошную яхту, хотя обещал это сделать почти полгода назад.
Сегодня, 17 августа, Украинская правда сообщила, что 60-метровая яхта Kaiser, принадлежащая Александру Ярославскому и оцениваемая в 50 миллионов долларов США, была замечена неподалеку от Ниццы. Журналисты несколько дней специально приезжали в город Антиб, чтобы увидеть ее пассажиров.
Ярославский защищал интересы российского бизнеса в Украине – полиция начала расследование по трем статьям
В итоге, с помощью дрона на яхте зафиксировали женщину, похожую на жену Ярославского – Марину Свентицкую. Именно она с подругами и отдыхает на судне, которое сейчас дрейфует у берегов острова Милос в Греции.
Заметим, еще в начале марта Ярославский заявил, что продаст яхту, а деньги отдаст на восстановление Харькова, продолжающего страдать от российских преступников. Соответственно, миллионер не сдержал слова, хотя прошло почти полгода.
Бизнес-группа DCH, владельцем которой является 62-летний Ярославский, оперативно опубликовала официальное заявление по яхте. "Как уже сообщалось ранее, принадлежащая Александру Ярославскому яхта Kaiser выставлена на продажу. Намерение продать ее остается неизменным, так же, как целевое направление средств от продажи – на восстановление Харькова", – говорится в заявлении DCH.
У лігві ворога: Коваль зупиняв Мілевського і виходив в ЛЧ, а зараз живе в Придністров'ї – як він до цього докотився?