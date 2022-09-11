Колос и Металлист настолько удачно начали сезон, что в случае победы в 4-м туре можно было догнать лидера чемпионата. Ковалёвцы принимали харьковчан на собственном поле, поэтому букмекеры отдавали небольшое предпочтение хозяевам – впрочем, соперники были равными. Ожидалось интересное противостояние.

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Первый тайм подтвердил прогнозы. "Хлеборобы" могли забивать дважды уже в дебюте встречи: на 3-й минуте Милько мощно пробил из-за пределов штрафной с отскоком, а на 5-й Мякушко получил передачу от Болбата и выстрелил с левого края – в обоих случаях гостей спас Рыбка. "Желто-синие" ответили на 7-й вбеганием Пидлепенца на правую половину штрафной с ударом в ближний угол, но мяч прошёл рядом со штангой.

Правда, после столь интенсивного старта команды быстро скатились к классической для УПЛ возне в районе центрального круга. Было много фолов и единоборств, причем тренеры требовали ещё большей борьбы. Моментов же не возникало до 45-й минуты – именно тогда Металлист мог открыть счёт вследствие подачи с углового. Коркишко выиграл позицию у Золотова и пробил головой, попав в перекладину!

Отдыхать футболисты отправились при нулях на табло. Ярослав Вишняк остался недоволен своей атакой, заменив в раздевалке Попова. Вместо него вышел Безбородько – и уже через две минуты после перерыва Денис ворвался на левый край штрафной площадки, выстрелив низом. Рыбка парировал ногой!

Металлист в течение второго тайма ничем интересным не отвечал. Вспоминается только розыгрыш стандарта, после которого Панасенко пробил в руки Волынцу. Колос также ничего не создавал, но у хозяев были хотя бы какие-то предпосылки для взятия ворот. В частности, несколько раз Болбат неплохо разогнал атаку ковалёвцев хорошими по замыслу передачами на продвижение. Не хватало точности.

В конце концов, на 73-й минуте Сергей добился своего, разрезав оборону харьковчан пасом на левый край штрафной. Мякушко, откликнувшись на передачу, эффектно качнул Пидлепенца и вторым касанием закрутил мяч точно в дальнюю девятку – 1:0! На 79-й Мякушко мог и дубль оформить, пробив метров с 18-ти с рикошетом, но Рыбка достал сферу из-под перекладины.

Подопечные Олега Ратия так и не смогли организовать нормальный ответный момент, а на 89-й минуте они ещё и в меньшинстве остались. В итоге, финальный свисток зафиксировал минимальную победу Колоса. Ковалёвцы набрали 10 очков и благодаря лучшей разнице голов вышли на первое место в турнирной таблице УПЛ! Металлист с 6 зачётными баллами пока держится шестым.

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