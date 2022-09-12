"Скажу непопулярну думку, але вважаю, що Ярославського не змушували продати Металіст. В один момент харківський клуб дійшов до такого рівня, що у власника вже просто не вистачало коштів це все фінансувати.

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З'явилась група футболістів з мільйонними контрактами, і коли ви з бізнесу постійно виймаєте... Це дуже закрита інформація. Всюди говорять, що його змусили, його нагнули. Я знаю, що все співпало, але він це подає, що його змусили, у нього забрали.

Він за дуже хороші гроші продав цей клуб. За дуже великі гроші. Йому це було вигідно. Він дуже класно вийшов, а зараз повернувся, коли вже з меншими коштами можна набагато більше речей зробити. Він всюди говорить, що у нього забрали клуб, і людям це заходить. Режим Януковича, всі погані...", – сказав Бебех у програмі "Антиподи".

Нагадаємо, Ярославський був президентом Металіста з 2005 по 2012 роки, пізніше клуб перейшов до рук Курченка, а у 2016-му припинив своє існування. У 2019-му у Харкові з'явився новий клуб – Метал, який пов'язували з олігархом. У 2021-му він змінив назву на Металіст і за підсумками минулого сезону вийшов в УПЛ.

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