Президент Металлиста сегодня дважды рассказал о своей поддержке Харькову, однако до сих пор публично не осудил действия путинского режима.

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"Дорогие харьковчане! Группа DCH перечисляет в бюджет Харькова 25 млн грн для обеспечения городских больниц всем необходимым", – написал Ярославский в Facebook.

Напомним, 24 февраля режим Путина отдал приказ атаковать территорию Украины, чем развязал позорную войну. ВСУ держат оборону и дают достойный отпор врагам. Весь цивилизованный мир консолидируется против московского изверга и поддерживает наш народ.

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