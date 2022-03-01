Ярославский выделил больницам Харькова 25 млн гривен – президент Металлиста молчит по поводу циничных действий России
Александр Ярославский почему-то избегает прямых патриотических заявлений, ограничиваясь ролью мецената.
Президент Металлиста сегодня дважды рассказал о своей поддержке Харькову, однако до сих пор публично не осудил действия путинского режима.
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"Дорогие харьковчане! Группа DCH перечисляет в бюджет Харькова 25 млн грн для обеспечения городских больниц всем необходимым", – написал Ярославский в Facebook.
Напомним, 24 февраля режим Путина отдал приказ атаковать территорию Украины, чем развязал позорную войну. ВСУ держат оборону и дают достойный отпор врагам. Весь цивилизованный мир консолидируется против московского изверга и поддерживает наш народ.
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