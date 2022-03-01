Президент Металіста за сьогодні двічі розповів про свою підтримку Харкову, однак досі публічно не засудив дії путінського режиму.

"Не просто піднімемо з руїн, а зробимо набагато більше": Ярославський заприсягнув відбудувати Харків після бомбардувань

"Дорогі харків'яни! Група DCH перераховує до бюджету Харкова 25 млн грн задля забезпечення міських лікарень усім необхідним", – написав Ярославський у Facebook.

Нагадаємо, 24 лютого режим Путіна віддав наказ атакувати територію України, чим розв'язав ганебну війну. ЗСУ тримають оборону та дають гідну відсіч ворогам. Весь цивілізований світ консолідується проти московського нелюда і підтримує наш народ.

Росія напала на Україну: всі посилають окупантів, Миколенко розніс екс-капітана ворожої збірної (LIVE)