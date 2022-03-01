Ярославський виділив лікарням Харкова 25 млн гривень – президент Металіста мовчить щодо цинічних дій Росії
Олександр Ярославський чомусь уникає прямих патріотичних заяв, обмежуючись роллю мецената.
Президент Металіста за сьогодні двічі розповів про свою підтримку Харкову, однак досі публічно не засудив дії путінського режиму.
"Не просто піднімемо з руїн, а зробимо набагато більше": Ярославський заприсягнув відбудувати Харків після бомбардувань
"Дорогі харків'яни! Група DCH перераховує до бюджету Харкова 25 млн грн задля забезпечення міських лікарень усім необхідним", – написав Ярославський у Facebook.
Нагадаємо, 24 лютого режим Путіна віддав наказ атакувати територію України, чим розв'язав ганебну війну. ЗСУ тримають оборону та дають гідну відсіч ворогам. Весь цивілізований світ консолідується проти московського нелюда і підтримує наш народ.
Росія напала на Україну: всі посилають окупантів, Миколенко розніс екс-капітана ворожої збірної (LIVE)