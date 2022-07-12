Ярославський перебуває на пункті пропуску "Малий Березний" на кордоні зі Словаччиною, повідомляє Українська правда з посиланням на власні джерела.

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В Державній прикордонній службі України не надали інформації про перетин кордону, проте нагадали, що громадянам України, згідно з Конституцією, не може бути відмовлено у в'їзді в нашу країну. До цього повідомлялось, що Ярославського начебто не пропускають до України.

Нагадаємо, бізнесмен виїхав з країни ще 10 лютого, оскільки став підозрюваним у причетності до смертельного ДТП. Поліція відкрила кримінальне провадження за двома статтями.

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