Украинский бизнесмен Александр Ярославский выставил на продажу свою яхту Kaiser, сообщает Экономическая правда.

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Соответствующее объявление по продаже появилось на сайте Worth Avenue Yachts. 60-метровая яхта была построена в 2011 году германской компанией Abeking & Rasmussen. Владелец Металлиста хочет получить за свою красавицу 49,5 млн евро. В шести кабинах можно разместить 12 гостей, также предусмотрено место для 15 членов команды. На яхте есть джакузи. Отмечается, что судно находится в Вентимилье, Италия.

О том, что яхта будет выставлена ​​на продажу, Ярославский заявил еще в начале марта. По его словам, вырученные средства он направит на программу восстановления Харькова.

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