Футбол 24 продолжает информировать обо всем самом важном в мире футбола после вторжения России на наши земли и начала войны. Обновляйте эту новость для новой информации. Все будет Украина!

Поддержка для Украины не имеет предела, а вот новостной редактор – имеет. Это уже двадцать восьмая новость, где Футбол 24 освещает российский произвол на нашей земле.



Предыдущая публикация: Россия напала на Украину: Шевченко капитанил среди легенд, собирая деньги, Суркис предлагает новый формат УПЛ

16:25. Зинченко озвучил свою нефутбольную миссию в Манчестере во время полномасштабной войны России против Украины.

14:58. Кличко организовывает поединок ради Украины: придут представители футбола и шоу-бизнеса, есть "след" Клоппа.

14:06. Шевченко наконец-то встретился с мамой и сестрой, которых не впустили в Великобританию.

13:15. Ахметов на день рождения Шахтера озвучил мечту всех украинцев: "Уверен, что такой день непременно наступит".

12:29. Сборная Украины потеряла последних спарринг-партнеров перед матчем против Шотландии.

11:55. Ливерпуль – Реал: презентован официальный мяч финала Лиги чемпионов с украинским словом.

10:30. Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк проанализировал подготовку и настроение подопечных Петракова перед полуфиналом плей-офф отбора ЧМ-2022 на фоне войны.

10:00. Шотландия – Украина: Шевчук выделил проблему "сине-желтых" перед стыковым матчем отбора к ЧМ-2022.