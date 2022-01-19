"Для меня лучше, чтобы Красников спал и дремал, потому что бодрствует он, а вместе с ним не сплю я. Я плачу деньги, но это не самое главное. Главное – найти тех, кто действительно принесет успех Металлисту и радость болельщикам. На это направлена наша ночная работа с Красниковым.

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Что касается адаптации новичков, то этот вопрос уже не ко мне, а к тренерскому штабу. Перед Красниковым стояла задача найти футболистов, а моя – оплатить их трансферы. Кстати, по поводу приобретения Марлоса он ко мне не обращался, следовательно, этот вопрос не стоит.

Новый Металлист будет даже лучше того, который мы создавали с 2005-го по 2013 годы. Это прицел даже не на УПЛ, а на Лигу Европы. Причем мы хотим попадать в групповой раунд напрямую, минуя квалификацию", – поделился Ярославский в интервью телеканалу Футбол.

Напомним, возрожденный харьковский клуб уверенно лидирует в Первой лиге и является основным претендентом на выход в Премьер-лигу сезона 2022/23.

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