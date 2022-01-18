"У нас еще есть безумный трансфер. Пока я говорить не буду. Открою только несколько секретов. Ему 21 год, скорость – выше, чем у Тайсона, удар – сильнее, чем у Жажи.

Металлист объявил о переходе аргентинского полузащитника

Как не пытайте, я вам больше ничего не отвечу. Национальность? Не скажу, потому что вы начнете искать. А вдруг найдете? Скажу так – латиноамериканец", – поделился Ярославский в комментарии Футбол News. Добавим, что этой зимой Металлист подписал аргентинца Херонимо Поблете.

Напомним, возрожденный харьковский клуб уверенно лидирует в Первой лиге и является основным претендентом на выход в Премьер-лигу сезона 2022/23.

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