"Для мене краще, щоб Красніков спав і дрімав, бо не спить він, а разом із ним не сплю я. Я плачу гроші, але це не найголовніше. Головне – знайти тих, хто справді принесе успіх Металісту та радість уболівальникам. На це націлена наша нічна робота з Красніковим.

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Щодо адаптації новачків, то це питання вже не до мене, а до тренерського штабу. Перед Красніковим стояло завдання знайти футболістів, а моє – оплатити їхні трансфери. До речі, з приводу придбання Марлоса він до мене не звертався, отже, це питання не нагальне.

Новий Металіст буде навіть кращим за той, який ми створювали з 2005-го по 2013 роки. Це приціл навіть не на УПЛ, а на Лігу Європи. Причому ми хочемо потрапляти до групового раунду безпосередньо, минаючи кваліфікацію", – поділився Ярославський у інтерв'ю телеканалу Футбол.

Нагадаємо, відроджений харківський клуб впевнено лідирує у Першій лізі і є головним претендентом на вихід в Прем'єр-лігу сезону 2022/23.

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