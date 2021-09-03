Очередным шагом стало возвращение одной из главных жемчужин стадиона – камеры-паука, информирует официальный сайт лидера Первой лиги.

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Последние 7 лет технологическое чудо провело в подвале, дойдя до нерабочего состояния. Теперь Ярославскому пришлось вложить 4 млн гривен, чтобы конструкция снова радовала фанатов и телезрителей. Австрийские специалисты полностью заменили тросы управления камерой, ролики креплений, заменили оптоволоконную сеть, провели техобслуживание всех четырех двигателей и устранили ряд технических неполадок, вызванных длительным отсутствием использования.

Обновленная камера-паук дебютирует уже 5 сентября во время матча Металлист – ВПК-Агро в рамках 7 тура Первой лиги.

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