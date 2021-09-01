Кубок Украины 2021/22, 3-й предварительный этап

Скорук Томаковка – Металлист – 0:3

Голы: Матеус, 14, Подлепенец, 49, Демченко, 90+1

Николаев – Волчанск – 4:1

Голы: Кравченко, 31, 78, Нечипоренко, 61, Голубка, 67 (пен.) – Пець, 90+1 (пен.)

Металлист не имел никаких проблем с второлиговым Скоруком. Харьковчане отгрузили сопернику три гола, продолжив идеальный сезон (8 побед в 8 матчах).

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Разгромом завершился еще один матч дня, хотя здесь играли обе команды из Второй лиги. Николаев в родных стенах не имел никаких проблем с Волчанском. "Корабелы" без поражений идут лидером в своей группе чемпионата, но готовы искать силы и на Кубок.

В четвертом раунде (1/16 финала) будут выступать 11 победителей третьего предварительного раунда и 11 клубов УПЛ (кроме участников еврокубков-2021/2022). Базовый день проведения матчей – 22 сентября.

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