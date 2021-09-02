Після фінального свистка у далекому Нур-Султані, де збірна України втратила чергові очки, Футбол 24 зателефонував у значно ближчу Фінляндію, на територію іншого конкурента. Там вже четвертий сезон поспіль виступає Денис Олійник. Свого часу цей хавбек зіграв 12 матчів за "синьо-жовтих".

Розмова тривала довго. Завтра ми опублікуємо другу частину інтерв’ю з Олійником – про його успіхи у фінському чемпіонаті, винятковий сезон Сейнайокі і переоцінку життєвих цінностей. Але розпочали, звісно ж, зі збірної України.

– Денисе, цей вечір важко назвати добрим. Дивилися матч?

– Так, дивився.

– Трагедія?

– Звичайно, образливо відпускати такі матчі. Вже у першому таймі ми повинні були все вирішувати, робити різницю. Тоді у другому таймі було б набагато легше грати. По такій грі дуже потрібним був другий гол. Якби зробили рахунок 2:0 на свою користь – доля матчу була б вирішена. Там би ще й третій залетів.

А так… 1:0 – дуже слизький рахунок. Плюс – у другому таймі додав Казахстан, почав грати більш агресивно, вертикальними довгими передачами. І в нас з’явилися проблеми. До того ж, українці самі не реалізували парочку моментів.

"Буратіни", "ситі коти", "піжони", "кошмар", "нема слів": збірну України нещадно б'ють за Казахстан – накипіло

Чесно кажучи, у мене була божевільна чуйка, що Сікан заб’є. Петраков довірився, бо чудово знає його можливості. Данило вийшов і віддячив. Я дуже радів після цього голу. А от другий м’яч казахів – вкрай образливий. До фінального свистка залишалися лічені хвилини. Що ж, нічого не вдієш, не повернеш назад. Потрібно постаратися забути цю невдачу і готуватися до Франції.

– Ми не реалізовуємо виходи сам на сам і жахливо провалюємося у захисті. Чи можна списувати невдачу лише на нефарт?

– Я вважаю, що у першому таймі Україна взагалі нічого не дозволила Казахстану. Були лише кілька спроб дальніх непідготованих ударів. У них взагалі нічого не було! Ось тоді належало вирішувати гру, гра у першому таймі дуже вдавалась. Штанги, поперечки. Можливо, саме ця легкість якось позначилася на таймі другому. Звичайно, у кожному матчі потрібно грати до кінця. Але, окрім цього, був фактор невезіння. Просто не наш день. Так буває у футболі.

– У нашій збірній всі грають занадто інтелігентно, вважає ваш товариш Артем Федецький. Немає жорсткої боротьби із опонентами, та й партнерам за огріхи ніхто не дає прочуханки.

– Мені складно оцінювати. Вважаю, що колектив у збірної України – дуже хороший, це відчувається. Можливо, бракує когось, хто міг би підбадьорити у потрібний момент на футбольному полі. Але, повторюся, мені важко про це судити збоку.

– Хто зіграв проти Казахстану нижче своїх можливостей?

– За перший тайм можу виділити і похвалити абсолютно всіх. Вони зіграли на високому рівні. Мені дуже сподобався Буяльський – підлаштовувався, багато користі давав для гри в центрі і в атаці. Ярмоленко також чудово відіграв першу половину зустрічі, лише забити не пощастило. Не можу сказати, що хтось випадав з гри або зіграв нижче своїх можливостей. Збірна виглядала добре – особливо у першому таймі. Після перерви виникли невеликі проблеми в обороні.

– Зважаючи на таку гру і результат, шанси проти Франції є?

– Шанси є завжди. Наша національна збірна підтверджувала це із сильними командами неодноразово. Ми вже обігрували Францію вдома, перемагали Іспанію. Шанси є – потрібно вірити і налаштовуватись. Я переконаний, що наша збірна має великий потенціал.

Звичайно, із Францією треба припускатися якомога менше помилок. Там майстерність гравців така, що помилок вони не пробачають. У цих матчах завжди важливі чудові дії воротаря, потрібно грати надійно і шукати свій шанс попереду, забивати. А при такій підтримці, як у Києві, наша команда спроможна взагалі перемогти збірну Франції!

– Яка зараз атмосфера у Фінляндії? Суомі радіють черговій невдачі збірної України?

– Я думаю, що у будь-якому випадку вони задоволені цим результатом. Він їм на руку. Завтра у мене відбудеться тренування – щось, можливо, хлопці будуть говорити. Але я впевнений, що фіни й самі губитимуть очки в наступних матчах. Україна зберігає достатньо непогані шанси вийти з другого місця. Три перемоги над фінами та боснійцями – і друге місце наше. Це – 100 відсотків.

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Казахстан – Україна: Петраков стартує з фіаско, хоч забив навіть Сікан – аномальна трагедія, в якої багато батьків