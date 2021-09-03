Черговим кроком стало повернення однієї з головних перлин стадіону – камери-павук, інформує офіційний сайт лідера Першої ліги.

Кубок України: Металіст знищив представника Другої ліги, Миколаїв продовжив сезон без поразок

Останні 7 років технологічне диво провело в підвалі, дійшовши до неробочого стану. Тепер Ярославському довелося вкласти 4 млн гривень, щоб конструкція знову тішила фанатів і телеглядачів. Австрійські фахівці повністю замінили троси управління камерою, ролики кріплень, замінили оптоволоконну мережу, провели техобслуговування всіх чотирьох двигунів і усунули ряд технічних неполадок, викликаних тривалою відсутністю використання.

Оновлена камера-павук дебютує вже 5 вересня під час матчу Металіст – ВПК-Агро в рамках 7 туру Першої ліги.

"У мене була божевільна чуйка, що Сікан заб’є": Денис Олійник шукає (і знаходить) позитив у провалі збірної України