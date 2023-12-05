"Ярмолюк влился в команду. Он провел несколько первых стартов и еще четыре игры, где оказал влияние с замены. Егор помог нам, и мы знаем, что он может выполнить эту работу", – цитирует Франка пресс-служба Брентфорда.

Зинченко отдал ассист и привез гол в матче с Вулверхэмптоном, Ярмолюк принял участие в двух голевых атаках Брентфорда

В ближайшем матче против Брайтона (6 декабря) ожидается настоящая проверка доверия Ярмолюку. Главный конкурент Матиас Йенсен пропускал 2 тура из-за травмы, и его подменял как раз 19-летний украинец. Датчанин восстановился, поэтому теперь Франку придется делать выбор.

Напомним, Брентфорд идет на 11-й строчке АПЛ, набрав 19 очков за 14 туров.

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