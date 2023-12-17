Поєдинок 17 туру АПЛ Брентфорд – Астон Вілла (1:2) завершився дуже нервово. Українець Єгор Ярмолюк став одним із учасників сутички між гравцями обох команд.

Астон Вілла здобула вольову перемогу над Брентфордом. Підопічні Унаї Емері пропустили першими, але після вилучення Бена Мі, який залишив "бджіл" у меншості, зуміли забити двічі та вирвати три очки.

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Єгор Ярмолюк вийшов на 89-й хвилині, однак встиг запам'ятатися участю в сутичці між гравцями обох команд. Вже у доданий час хавбек Астон Вілли Бубакар Камара штовхнув 19-річного українця в обличчя, за що отримав червону картку від головного арбітра. Ярмолюк намагався з'ясувати стосунки з кривдником, за що побачив перед собою жовту картку.

У сезоні 2023/24 Єгор Ярмолюк вже 9 разів зіграв у матчі Прем'єр-ліги. Результативними діями півзахисник молодіжної збірної України поки не відзначався.

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