В воскресенье, 17 декабря, продолжился 17 тур АПЛ. Счет и обзор матчей Брентфорд – Астон Вилла и Вест Хэм – Вулверхэмптон читайте на "Футбол 24".

АПЛ, 17 тур

Брентфорд – Астон Вилла – 1:2

Голы: Льюис-Поттер, 45 – Морено, 77, Уоткинс, 85

Удаления: Ми, 71 – Камара, 90+7

Вест Хэм – Вулверхэмптон – 3:0

Голы: Кудус, 22, 32, Боуэн, 74

Егор Ярмолюк снова остался в запасе Брентфорда, а его команда принимала Астон Виллу, которая выиграла 4 из 5 последних матчей чемпионата и вырвалась на третье место турнирной таблицы. Счет открыл Брентфорд в конце первого тайма. Льюис-Поттер был первым на подборе после подачи углового и мощным ударом не оставил шансов Эмилиано Мартинесу.

Арсенал уверенно переиграл Брайтон, вернувшись на вершину АПЛ – Зинченко провел очередной удачный матч

После перерыва Бен Ми получил прямую красную карточку за грубый фол против Бэйли и оставил хозяев в меньшинстве. Подопечные Унаи Эмери быстро реализовали численное преимущество – отметился Морено, который головой замкнул подачу во вратарскую. А на 85-й минуте Олли Уоткинс результативно завершил розыгрыш углового и принес "вилланам" волевую победу. Егор Ярмолюк вышел только на 89-й минуте и не помог команде Томаса Франка избежать поражения, зато успел получить дебютное предупреждение в АПЛ. Не помогло и удаление в составе Астон Виллы – Камара тоже досрочно завершил игру, получив красную карточку.

Астон Вилла набрала 38 очков и вышла на второе место АПЛ по крайней мере до завершения матча Ливерпуль – Манчестер Юнайтед. Брентфорд остался на 12-й строчке – 19 очков.

В еще одном матче Вест Хэм принимал Вулверхэмптон. "Молоты" вышли вперед в середине первого тайма. Кудус точным ударом из-за пределов штрафной в ближний угол завершил контратаку хозяев. Впоследствии ганец оформил дубль – снова контратака, снова выход Кудуса, но на этот раз удар правой ногой в дальний нижний угол. Во втором тайме Боуэн довел счет до разгромного. Джаррод разогнал атаку со своей половины поля, обыгрался с Пакета и точно пробил в дальний угол. Интересно, что Лукас Пакета оформил ассистентский хет-трик – бразилец отдал голевые пасы во всех трех взятиях ворот.

3:0 – Вест Хэм набрал 27 баллов и поднялся на 7 место. Вулверхэмптон с 19 пунктами идет 13-м.

Мудрик оседлал соперника и стал худшим в победном матче Челси – Почеттино снова благодарит Ман Сити за подарок