Украинский форвард выступал за "летучих мышей" в сезоне 2023/24 на правах аренды из Брюгге. Валенсия не может позволить себе выкупить Романа Яремчука у бельгийского клуба и вынуждена искать игрока на его позицию.

Звезда Баварии рассматривает возможность перейти в Реал – вариант с Барселоной больше не в приоритете

Как сообщает Radio Taronja, наставник "летучих мышей" Рубен Бараха заинтересован в трансфере Витора Роке из Барселоны. Бразилец присоединился к "кулес" в январе 2024 года, но не смог убедить Хави чаще выпускать его на поле. Агент Роке жаловался, что экс-наставник Барселоны не уделял внимания игроку и не давал его шанса проявить себя.

Именно из-за трансфера бразильца между Хави и Деку ухудшились взаимоотношения, поскольку испанский специалист хотел других игроков для усиления команды, но услышал отказ от спортивного директора.

Ранее была информация, что "блаугранас" готовы отдать Роке в аренду, чтобы он быстрее адаптировался к требованиям европейского футбола, но сам игрок не хочет покидать клуб.

С момента перехода в Барселону Витор Роке сыграл в 16 матчах во всех турнирах, выходя преимущественно на замену. В активе нападающего два забитых гола.

"Биологическое оружие против Лунина" – самая большая несправедливость сезона в ЛЧ, но украинец даже здесь спасает репутацию Реала